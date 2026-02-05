Bank Albilad Bearer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bank Albilad Bearer äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,530 SAR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,30 Milliarden SAR – das entspricht einem Minus von 13,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,66 Milliarden SAR in den Büchern gestanden hatten.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,515 SAR sowie einem Umsatz von 1,62 Milliarden SAR in Aussicht erwartet.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,99 SAR beziffert. Im Vorjahr waren 1,88 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 9,14 Milliarden SAR in den Büchern – ein Minus von 11,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Bank Albilad Bearer 10,31 Milliarden SAR erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,18 SAR prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 6,14 Milliarden SAR erwartet.

Redaktion finanzen.at