Bank Albilad Bearer präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bank Albilad Bearer hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 SAR, nach 0,470 SAR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,62 Milliarden SAR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,40 Milliarden SAR.

Redaktion finanzen.at