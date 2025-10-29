Bank Albilad Bearer präsentierte Quartalsergebnisse

Bank Albilad Bearer hat am 26.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,470 SAR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,38 Prozent auf 2,32 Milliarden SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,62 Milliarden SAR gelegen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,496 SAR sowie einem Umsatz von 1,55 Milliarden SAR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at