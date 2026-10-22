Bank Albilad Bearer: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bank Albilad Bearer präsentierte am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,49 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,510 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,51 Prozent auf 2,61 Milliarden SAR. Im Vorjahresviertel hatte Bank Albilad Bearer 2,82 Milliarden SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at