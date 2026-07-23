Bank AlJazira Bearer: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bank AlJazira Bearer hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,220 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,51 Milliarden SAR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,37 Milliarden SAR.

Redaktion finanzen.at