Bank AlJazira Bearer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bank AlJazira Bearer hat am 28.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,140 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 2,05 Milliarden SAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,51 Milliarden SAR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,00 SAR. Im Vorjahr waren 0,810 SAR je Aktie erzielt worden.

Bank AlJazira Bearer hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 8,60 Milliarden SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,60 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 1,33 SAR je Aktie sowie einen Umsatz von 4,37 Milliarden SAR festgelegt.

Redaktion finanzen.at