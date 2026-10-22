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22.10.2026 06:31:29
Bank AlJazira Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Bank AlJazira Bearer hat am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 SAR gegenüber 0,290 SAR im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,09 Prozent auf 2,44 Milliarden SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,69 Milliarden SAR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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