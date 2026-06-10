Bank Audi: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bank Audi hat sich am 08.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Bank Audi 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 121,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 9,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 507,00 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 558,93 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at