Bank Audi: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bank Audi hat am 08.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 36,01 Prozent auf 89,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 139,2 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at