Bank Audi hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bank Audi präsentierte in der am 17.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 117,5 Millionen USD – ein Plus von 12,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bank Audi 104,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at