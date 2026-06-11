11.06.2026 06:31:29

Bank Audi: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bank Audi hat am 08.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,03 USD. Im letzten Jahr hatte Bank Audi einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 124,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 120,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 551,94 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 516,22 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

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