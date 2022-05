Bank Austria: Branchenklima trotz wachsender Unsicherheit positiv

In der Industrie bremsen Materialmangel und Unsicherheit allerdings das Produktionswachstum. Am Bau garantiert der hohe Auftragsbestand weiterhin eine hohe Auslastung, Vormaterialmangel und Baukosten erreichen aber Rekorde.

Wachstumsimpulse kommen von den Dienstleistern. Für den Autohandel und viele Einzelhandelssparten bleibe 2022 ein schwieriges Geschäftsjahr, so die UniCredit Bank Austria am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Nach dem wachstumsstarken ersten Quartal seien die unternehmerischen Erwartungen bis April in allen Sektoren im Wachstumsbereich geblieben. Zudem hätten die Unternehmen sowohl in der Industrie als auch am Bau gut gefüllte Auftragsbücher berichtet. In einigen größeren Industriebranchen seien die Produktionserwartungen für die nächsten Monate pessimistischer geworden.

"In Summe lassen die jüngsten Konjunkturbefragungsergebnisse den Schluss zu, dass die heimische Wirtschaft ein langsameres Tempo einschlägt, aber bei einem Abklingen der kriegsbedingten Turbulenzen das hohe Wachstum vom ersten Quartal rasch wieder aufnehmen könnte", so UniCredit-Bank-Austria-Ökonom Günter Wolf.

In der Industrie hat sich mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs der Materialmangel verschärft, wie es in der Bank-Austria-Mitteilung weiter heißt. Besonders betroffen ist dabei die Kfz-Industrie, in der 84 Prozent der Unternehmen über fehlende Vorprodukte klagen. Im Maschinenbau und in der Elektroindustrie sind es je rund 60 Prozent. Die Industrieproduktion dürfte sich im zweiten Quartal aufgrund des hohen Produktionswachstum 2021 von 26 Prozent leicht abschwächen. Die Ergebnisse der Unternehmensbefragung zeigten aber, dass die Industriekonjunktur bisher in Schwung geblieben sei. Die Kapazitätsauslastung lag im April im Sektordurchschnitt mit 89 Prozent weiter über Vorkrisenniveau. Die Produktionserwartungen für die nächsten Monate sind zwar im Durchschnitt vorsichtiger geworden, aber im Wachstumsbereich geblieben.

Die Bauwirtschaft arbeitete im April noch auf Rekordniveau. Die Kapazitätsauslastung für das zweite Quartal erhöhte sich auf 7,2 Monate und liegt damit weiterhin deutlich über dem 10-Jahres-Durchschnitt von 6 Monaten. Begleitet werden die hohen Auslastungszahlen von einem Mangel an Arbeitskräften und Vormaterialien. "Die Baukonjunktur bleibt 2022 voraussichtlich auf Wachstumskurs, wird aber im Vergleich zum Vorjahr an Schwung verlieren. Die Hochbaukonjunktur bremsen die schwache Nachfrage nach Büros und Einzelhandelsbauten und die Budgetbeschränkungen im öffentlichen Hochbau. Zudem wurde im Wohnbau der Nachfrageüberhang großteils schon abgebaut", sagt Wolf.

Die Geschäftserwartungen der Autohändler (inklusive Werkstätten) signalisierten laut Bank Austria in den ersten Monaten weitere Umsatzrückgänge. Die Branche leidet vor allem unter den Lieferverzögerungen bei den Neuwagen sowie mit Ausbruch des Ukraine-Kriegs unter einem deutlichen Rückgang jener, die sich in den nächsten zwölf Monaten ein Auto kaufen wollen. Von den Lebensmittelhändlern wurden die Geschäftsaussichten im März und April deutlich negativer beurteilt, im Nicht-Lebensmittelhandel ist die Stimmung zuletzt im April etwas über den langfristigen Saldo gestiegen. Es müsse aber damit gerechnet werden, dass der hohe Preisauftrieb, Reallohnverluste und wachsende wirtschaftliche Unsicherheiten die Kauffreudigkeit dämpfen.

Bei den Dienstleistern hat sich die Stimmungslage im Beherbergungs- und Gaststättenwesen im Februar und März 2022 vor dem Hintergrund der wachsenden Tourismusnachfrage und der erwarteten Nachholeffekte weiter verbessert. Im April wurden die Nachfrageerwartungen wieder etwas vorsichtiger, die Reisefreudigkeit werde im Laufe des Jahres vermutlich abnehmen. Im Bereich sonstige Wirtschaftsdienste ist das Branchenklima heuer überwiegend positiv geblieben. Die Nachfrageerwartungen für die nächsten Monate sind aber in allen größeren Sparten zumindest etwas vorsichtiger geworden.

