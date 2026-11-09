UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
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09.11.2026 08:51:00
Bank Austria in den ersten neun Monaten mit über 1 Mrd. Euro Gewinn
Im Privatkundengeschäft steigerte die Bank Austria ihre Erträge aus dem Kerngeschäft (Provisionen und Zinsüberschuss) in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13 Prozent. Dazu haben der Ausbau des Veranlagungs- und Versicherungsgeschäfts sowie die erfolgreiche Einführung des Kreditkarten-Geschäfts beigetragen.
Da zugleich in den ersten neun Monaten die Betriebskosten um 20 Mio. Euro (3 Prozent) auf 731 Mio. Euro sanken, fiel auch der Anteil der Kosten an den Einnahmen (Cost/Income Ratio) gegenüber der Vorjahresperiode um 1,8 Prozentpunkte auf 36,6 Prozent.
In der gesamten UniCredit-Gruppe, zu der die Bank Austria gehört, stieg der Nettogewinn um 7,3 Prozent auf 9,4 Mrd. Euro bei Gesamteinnahmen von 20,3 Mrd. Euro.
tsk/cri
ISIN IT0005239360 IT0005239360 WEB http://www.bankaustria.at https://www.unicreditgroup.eu
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Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
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09:28
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start freundlich (finanzen.at)
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09:28
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
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08:51
|Bank Austria in den ersten neun Monaten mit über 1 Mrd. Euro Gewinn (APA)
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06.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
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06.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich leichter (finanzen.at)
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06.11.26
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06.11.26
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|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Freitagmittag Verluste (finanzen.at)
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|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|80,69
|4,90%