UniCredit Aktie

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WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

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09.11.2026 08:51:00

Bank Austria in den ersten neun Monaten mit über 1 Mrd. Euro Gewinn

Die Bank Austria hat in den ersten neun Monaten des Jahres ihren Nettogewinn um 18 Prozent auf 1,115 Mrd. Euro gesteigert, bei gesamten Einnahmen von 2 Mrd. Euro. Das sei ein Rekord für diese Jahresperiode, teilte die Bank am Montag mit. Um neun Prozent, auf 620 Mio. Euro, legten dabei die Provisionseinnahmen zu, der Nettozinserlös stieg um 3,2 Prozent auf 1,1 Mrd. Euro. Das Kreditvolumen erhöhte sich im Jahresvergleich um 5 Prozent.

Im Privatkundengeschäft steigerte die Bank Austria ihre Erträge aus dem Kerngeschäft (Provisionen und Zinsüberschuss) in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13 Prozent. Dazu haben der Ausbau des Veranlagungs- und Versicherungsgeschäfts sowie die erfolgreiche Einführung des Kreditkarten-Geschäfts beigetragen.

Da zugleich in den ersten neun Monaten die Betriebskosten um 20 Mio. Euro (3 Prozent) auf 731 Mio. Euro sanken, fiel auch der Anteil der Kosten an den Einnahmen (Cost/Income Ratio) gegenüber der Vorjahresperiode um 1,8 Prozentpunkte auf 36,6 Prozent.

In der gesamten UniCredit-Gruppe, zu der die Bank Austria gehört, stieg der Nettogewinn um 7,3 Prozent auf 9,4 Mrd. Euro bei Gesamteinnahmen von 20,3 Mrd. Euro.

tsk/cri

ISIN IT0005239360 IT0005239360 WEB http://www.bankaustria.at https://www.unicreditgroup.eu

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