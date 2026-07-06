Bank Austria kauft bei Zahlungsdienstleister First Data zu

Die UniCredit-Tochter Bank Austria erwirbt einen Gutteil des Österreich-Geschäfts des Zahlungsdienstleisters First Data und kommt damit auf einen Schlag zu rund 2.500 neuen Firmenkunden. Das berichtete die Tageszeitung "Kurier" am Montag. Rund 4.000 Terminals und 16 Millionen Transaktionen mit einem Volumen von 750 Mio. Euro holt sich die Bank durch den Zukauf. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Mit der Transaktion steigt die Bank nach dem Verkauf von card complete im Vorjahr mit einem Marktanteil von vier Prozent wieder ins Payment-Geschäft ein. Die Bank Austria will in diesem Bereich auch nach dem Zukauf weiter wachsen. Bis Ende 2027 will sie ihren Marktanteil auf 10 Prozent ausbauen. "Wir bieten unseren Kunden Gesamtlösungen mit Bezahl-Terminals der neuesten Generation. Für uns ist der Deal ein passender Türöffner für schnelleres Wachstum im gesamten KMU-Bereich", sagte Corporates-Vorstand Dieter Hengl zu der Zeitung.

In Österreich ist First Data unter dem Namen TeleCash tätig und gehört zu dem US-Finanztechnologieunternehmen Fiserv. Die bisher von TeleCash servicierten Händler sollen im September auf der Bank-Austria-Plattform integriert werden. Für sie ändere sich durch den Zukauf aber nichts, es müssten keine Geräte getauscht werden und die Zahlungsabwicklung funktioniere wie bisher, schreibt der "Kurier". Zudem werde eine Helpline eingerichtet.

bel/cri

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