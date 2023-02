Bank Austria - Maschinenbau-Konjunktur dürfte sich heuer verlangsamen

Nach einem starken Wachstum im Vorjahr dürfte sich die Konjunktur im Maschinenbau im heurigen Jahr etwas verlangsamen - zumindest in den ersten Monaten. "Für 2023 erwarten wir, dass der Maschinenbau etwas an Schwung verliert. Die wirtschaftlichen Unsicherheiten, die hohen Energiepreise und wieder steigenden Finanzierungskosten dämpfen die Investitionsbereitschaft der Maschinenbaukunden", sagte UniCredit Bank Austria Ökonom Günter Wolf in einer Aussendung.

Ende 2022 seien die Auftragseingänge im Maschinenbau deutlich zurückgegangen. Dies kündige eine Verlangsamung der Konjunktur in der Branche in den ersten Monaten 2023 an, so der Volkswirt. Ein stärkerer Rückgang sei aber nicht zu befürchten, da in der Konjunkturumfrage vom Jänner die Auftragseingänge in dem Sektor ebenso wie die Kapazitätsauslastung (92 Prozent) weiterhin auf hohem Niveau gewesen seien.

In der zweiten Jahreshälfte sollte die Investitionsgüternachfrage wieder Fahrt aufnehmen - sofern die Unsicherheit bei den Unternehmen ab- und die Investitionsbereitschaft wieder zunimmt, prognostiziert Wolf. Dies gelte vor allem für industrienahe Maschinenbauer, die auch von EU-Subventionsmaßnahmen profitieren könnten. Die Konjunkturaussichten für baunahe Maschinenbauer dürften sich dagegen etwas verschlechtern.

Das Vorjahr sei für die gesamte Maschinenbauer-Branche erfreulich gelaufen. Die Produktion konnte laut UniCredit-Bank-Austria um 4,9 Prozent und der Umsatz um 10 Prozent ausgeweitet werden. Die Zahl der Arbeitsplätze sei um 4.300 Stellen und damit stärker als in den meisten anderen Industriebranchen an gewachsen.

Zugute komme dem Sektor vor allem die hohe Innovationskraft. Österreichs Maschinenbau sei mit einem Anteil der Forschungsausgaben von 4,7 Prozent des Umsatzes eine der forschungsfreudigsten Branchen im europäischen Vergleich. Das sei auch wesentlich um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. "Es gelingt der Branche, sich vor Wettbewerbern mit reinen Kosten- und Preisvorteilen zu schützen und Marktanteilsverluste bei Standardprodukten großteils auszugleichen", heißt es in der Analyse.

Langfristig rechnet Wolf damit, dass der Maschinenbau von der notwendigen Dekarbonisierung der Produkte und Produktionsprozesse in allen Industrien profitieren wird. Das starke Produktionswachstum der vergangenen drei Jahrzehnte - durchschnittlich waren es 5 Prozent pro Jahr - werde sich jedoch nicht halten lassen. "Dagegen sprechen strukturelle Veränderungen wichtiger Kunden, wie der Kfz- und der Papierindustrie, und der zunehmende außereuropäische Konkurrenzdruck", schreibt Wolf.

