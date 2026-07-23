Bank Austria mit Gewinnplus im Halbjahr 2026 - UniCredit-Aktie im Minus

Die Bank Austria hat das erste Halbjahr 2026 mit mehr Gewinn und Einnahmen beendet.

Der Nettogewinn stieg um 9,3 Prozent auf 739 Mio. Euro. Auf der Einnahmenseite stiegen die Zinserträge um 2,1 Prozent auf 728 Mio. Euro, der Provisionsüberschuss legte um 8,3 Prozent auf 419 Mio. Euro zu, wie die UniCredit -Tochter am Donnerstag mitteilte. Das Kreditgeschäft wuchs, die Bank steigerte die Kundenkreditvolumen um 5,7 Prozent auf 63,3 Mrd. Euro.

Vor allem das Wachstum im Firmenkundengeschäft (plus 8 Prozent Firmenkundenkredite) habe dazu beigetragen, schreibt die Bank und verweist auch auf ihre Wachstumsinitiativen wie die KMU-Offensive, die seit Anfang 2025 1.500 neue Kunden gebracht habe oder den Einstieg in das Kreditkarten-Geschäft. Vor Kurzem hatte die Bank Austria den Kauf eines Gutteil des Österreich-Geschäfts des Zahlungsdienstleisters First Data, der in Österreich unter dem Namen TeleCash operiert, bekanntgegeben.

Auch Kosteneinsparungen trugen zum Ergebnis bei. Die Betriebsaufwendungen sanken um 2,8 Prozent auf 489 Mio. Euro. Die Kosten-Ertrags-Quote (Cost-Income-Ratio/CIR) verbesserte sich von 38,1 Prozent auf 37,0 Prozent. Auch die Vorsorgen für Kreditausfälle (Loan Loss Provisions) gingen um 13,7 Prozent auf 38 Mio. Euro zurück.

Die UniCredit-Aktie notierte am Donnerstag in Mailand schlussendlich 4,80 Prozent tiefer bei 79,22 Euro.

bel/tpo

APA