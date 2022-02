Bank Austria rechnet mit leichtem Abschwung für Bauzulieferer

Der Umsatz der Holzverarbeiter wuchs um 30 Prozent, jener der Baustoffhersteller um 13 Prozent, geht aus einem aktuellen Branchenbericht der Bank Austria hervor. 2022 werde sich die Konjunktur der Bauzulieferer im Zuge einer erwarteten Entspannung der Rohstoffpreise jedoch etwas abkühlen. Die Auftragslage dürfte weiter stabil bleiben.

Die Preise für Bauholz und Holzplatten erhöhten sich 2021 nach Angaben der Bank Austria um durchschnittlich 20 bis 30 Prozent, bei sonstigen Baustoffen lag der Preis im Jänner 2022 um 11 Prozent über dem Vorjahreswert. Zurückgeführt wird die Erhöhung der Preise auf eine hohe Nachfrage und teils massive Lieferschwierigkeiten. Für das laufende Jahr wird jedoch mit einer Verbesserung der Versorgungslage gerechnet. "Während sich der Holzpreiszuwachs schon in den letzten Monaten verlangsamte, sollten auch die Preise sonstiger Baustoffe im Lauf des Jahres folgen", erklärte Bank-Austria-Ökonom Günter Wolf.

Parallel dazu werde sich voraussichtlich das Wachstum der Baubranche leicht abflachen, da in diesem Bereich zuletzt viele Investitionslücken geschlossen werden konnten. Auch der heimische Wohnbau werde wegen rückläufiger Baubewilligungen etwas an Schwung verlieren. Ein weiterer Faktor sei eine erwartete Stagnation im für heimische Zulieferer wichtigsten Exportmarkt Deutschland. "Dass das kräftigere Wachstum der Bauproduktion in Italien, dem zweitwichtigsten Auslandsmarkt der Bauzulieferer, die Absatzschwäche ausgleichen kann, ist unwahrscheinlich", heißt es in dem Branchenbericht.

Mit einem Nachfragerückgang bei den Bauzulieferern wird dennoch nicht gerechnet. So wird die Auftragslage zu Beginn des Jahres 2022 positiv eingeschätzt, gestützt werde die Industrie hier insbesondere von laufenden Großprojekten im Bereich des Tiefbaus und vom Wohnbau. Über das Jahr 2022 hinaus dürfte die Branche durch Wohnhaussanierungen, getrieben von steigenden Klimainvestitionen, in Schwung gehalten werden, geht aus der Analyse hervor.

"Im Lauf von 2022 wird die Baunachfrage abkühlen, die Versorgungslage mit Holzprodukten sich zugleich weiter verbessern und damit auch der Preisanstieg bei den Baustoffen abflachen, sowohl bei Holzprodukten als auch bei den Produkten aus mineralischen Rohstoffen", so Wolf. Ein Preisrückgang bei den Baumaterialkosten sei aufgrund der weiterhin wachsenden Bautätigkeit jedoch nicht zu erwarten, sagte Wolf.

Schlechter sind die Aussichten für Zementhersteller, die zunehmend von Klimaschutzvorgaben betroffen sind. Erwartet wird eine stärkere Kostenbelastung aufgrund von Einsparungszielen im Emissionshandel. Nach Einschätzung des europäischen Zementverbands dürfte sich der Anstieg der gesamten Kosten für die Produktion einer Tonne Zement auf durchschnittlich 5 Prozent belaufen, heißt es in dem Bericht.

tpo/kan

(APA)