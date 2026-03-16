UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Wirtschaftsprognose
|
16.03.2026 13:40:00
Bank Austria senkt heimische Wirtschaftsprognose für 2026/27
Sie gehen bei der Teuerung von einer längeren Phase mit Werten bis an die Marke von 3 Prozent aus. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt eigentlich eine Inflation von 2 Prozent an. Bewegt wird die Teuerung derzeit von den Energiepreisen. "Der Anstieg der Öl- und Gaspreise wird zwar bei günstiger Entwicklung der Krise nur temporär sein, aber dennoch Wirkung zeigen und die Inflation in den kommenden Monaten erhöhen", so Pudschedl. Die höhere Inflation werde sich negativ auf den Konsum auswirken.
Stimmung am Bau auf niedrigstem Wert seit Finanzkrise
Bei den Unternehmen sei es im Februar in allen Wirtschaftssektoren zu einer Stimmungsverschlechterung gekommen, zeigt der Konjunkturindikator der Bank. Besonders stark trübte sich die Stimmung am Bau ein, sie sank sogar auf den niedrigsten Wert seit der Finanzkrise 2009.
Der Dämpfer für die Wirtschaft sollte sich dennoch nicht auf die langsam einsetzende Entspannung der Lage am Arbeitsmarkt auswirken, prognostizieren die Bank-Ökonomen. "Wenn die Dauer des Konflikts begrenzt bleibt, ist unterstützt durch einen verhaltenen Anstieg des Arbeitskräfteangebots von einem leichten Rückgang der Arbeitslosenquote auf 7,3 Prozent 2026 und 7,2 Prozent 2027 auszugehen", heißt es in der Aussendung vom Montag.
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
13:40
|Bank Austria senkt heimische Wirtschaftsprognose für 2026/27 (APA)
|
09:29
|Zuversicht in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
09:29
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.03.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.03.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 beginnt Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.03.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.03.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert nachmittags (finanzen.at)