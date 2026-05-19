Bank CenterCredit JSC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bank CenterCredit JSC hat am 18.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 347,95 KZT ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 436,68 KZT je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Bank CenterCredit JSC mit einem Umsatz von insgesamt 304,14 Milliarden KZT abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 274,75 Milliarden KZT erwirtschaftet worden waren, um 10,70 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at