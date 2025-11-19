Bank CenterCredit JSC präsentierte Quartalsergebnisse

Bank CenterCredit JSC hat am 18.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Bank CenterCredit JSC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 404,37 KZT je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 312,10 KZT je Aktie gewesen.

Bank CenterCredit JSC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 307,94 Milliarden KZT abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 246,06 Milliarden KZT erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at