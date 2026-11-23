Bank CenterCredit JSC lud am 20.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 331,49 KZT beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 404,37 KZT je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 385,14 Milliarden KZT – das entspricht einem Zuwachs von 25,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 307,94 Milliarden KZT erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at