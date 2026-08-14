Bank CenterCredit JSC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bank CenterCredit JSC hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 352,30 KZT beziffert, während im Vorjahresquartal 364,93 KZT je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,39 Prozent auf 332,32 Milliarden KZT. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 290,51 Milliarden KZT erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at