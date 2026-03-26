Bank CenterCredit JSC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bank CenterCredit JSC hat am 23.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 293,50 KZT beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bank CenterCredit JSC 311,62 KZT je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,69 Prozent auf 296,56 Milliarden KZT. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 280,59 Milliarden KZT erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1501,47 KZT beziffert, während im Vorjahr 1085,13 KZT je Aktie in den Büchern standen.

Der Jahresumsatz wurde auf 1 166,06 Milliarden KZT beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 934,97 Milliarden KZT umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at