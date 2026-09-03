Pearson Aktie
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
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03.09.2026 22:50:01
Bank First Director Tracy Pearson Buys 1,024 Shares
Tracy C. Pearson, Director, purchased 1,024 shares of Bank First(NASDAQ:BFC) at $156.97 per share, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($156.97); post-transaction value based on Aug. 17, 2026, market close ($156.88).Bank First, established in 1894 and headquartered in Manitowoc, Wisconsin, operates as a regional financial institution with $1.7 billion in market capitalization and over 500 employees. The company has demonstrated strong performance with TTM net income of $80.7 million on revenue of $217.2 million. As the parent entity for Bank First N.A., the institution maintains a long-established market presence and competitive positioning within the regional banking sector through its comprehensive product offerings and community-focused business model.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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