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23.07.2026 06:31:29
Bank First National legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Bank First National hat am 21.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 2,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank First National noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 84,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 45,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 58,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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