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22.10.2026 06:31:29
Bank First National: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Bank First National hat am 20.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,83 USD je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bank First National im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 85,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 60,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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