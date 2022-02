Bank for Foreign Trade Vneshtorgbank JSC VTB Bank stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bank for Foreign Trade Vneshtorgbank JSC VTB Bank hat sich am 22.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 7,87 RUB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,749 RUB je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bank for Foreign Trade Vneshtorgbank JSC VTB Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,20 Milliarden RUB. Im Vorjahresviertel waren 252,30 Milliarden RUB in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 23,41 RUB. Im Vorjahr waren 9,33 RUB je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Bank for Foreign Trade Vneshtorgbank JSC VTB Bank in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 32,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 792,80 Milliarden RUB im Vergleich zu 598,20 Milliarden RUB im Vorjahr.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 40,47 RUB und einen Umsatz von 815,61 Milliarden RUB in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at