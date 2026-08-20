Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
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20.08.2026 09:18:42
Bank Frick holt ehemaligen Leonteq-Manager in den Verwaltungsrat
Die Liechtensteiner Bank Frick verstärkt ihren Verwaltungsrat mit einem erfahrenen Kapitalmarkt-Spezialisten. Thomas Aebli bringt insbesondere Expertise bei strukturierten Produkten, Private Debt und technologiegestützten Investmentplattformen mit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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Analysen zu Leonteq AG
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