Bank Frick vereinfacht Einzahlungen für Krypto- und Zahlungsplattformen

Die Liechtensteiner Bank Frick erweitert ihr Zahlungsverkehrsangebot um sogenannte Named VBANs. Damit können Endkunden bei Einzahlungen namentlich als Zahlungsempfänger geführt und Zahlungen automatisch zugeordnet werden. Im Fokus stehen insbesondere Krypto-Börsen, Broker und Zahlungsplattformen.