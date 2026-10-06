Krypto Aktie
WKN DE: A0SLML / ISIN: DE000A0SLML9
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06.10.2026 09:19:25
Bank Frick vereinfacht Einzahlungen für Krypto- und Zahlungsplattformen
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Die Liechtensteiner Bank Frick erweitert ihr Zahlungsverkehrsangebot um sogenannte Named VBANs. Damit können Endkunden bei Einzahlungen namentlich als Zahlungsempfänger geführt und Zahlungen automatisch zugeordnet werden. Im Fokus stehen insbesondere Krypto-Börsen, Broker und Zahlungsplattformen.
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