Bank fuer Tirol und Vorarlberg: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bank fuer Tirol und Vorarlberg hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 1,33 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank fuer Tirol und Vorarlberg ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,33 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 195,7 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 198,3 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at