Bank fuer Tirol und Vorarlberg legte Quartalsergebnis vor

Bank fuer Tirol und Vorarlberg hat am 02.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,90 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,920 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 152,3 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 181,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at