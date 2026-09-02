Bank fuer Tirol und Vorarlberg präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank fuer Tirol und Vorarlberg hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,56 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,27 Prozent auf 224,6 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 224,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at