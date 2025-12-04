Bank fuer Tirol und Vorarlberg vz hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bank fuer Tirol und Vorarlberg vz präsentierte am 02.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Bank fuer Tirol und Vorarlberg vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,920 EUR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,20 Prozent auf 152,3 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 181,8 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at