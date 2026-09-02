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02.09.2026 06:31:29
Bank fuer Tirol und Vorarlberg vz verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Bank fuer Tirol und Vorarlberg vz hat sich am 30.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,27 Prozent auf 224,6 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 224,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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