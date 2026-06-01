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01.06.2026 06:31:29
Bank fuer Tirol und Vorarlberg vz vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Bank fuer Tirol und Vorarlberg vz veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 1,33 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank fuer Tirol und Vorarlberg vz ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,33 EUR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 195,7 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 1,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 198,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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