Bank Gospodarki Zywnosciowej informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bank Gospodarki Zywnosciowej hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 5,97 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bank Gospodarki Zywnosciowej 3,44 PLN je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,08 Milliarden PLN – das entspricht einem Minus von 5,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,28 Milliarden PLN in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 20,60 PLN beziffert. Im Vorjahr hatten 15,96 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 1,24 Prozent auf 12,59 Milliarden PLN. Im Vorjahr hatte Bank Gospodarki Zywnosciowej 12,75 Milliarden PLN umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 20,01 PLN geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 8,08 Milliarden PLN taxiert.

