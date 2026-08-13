Bank Gospodarki Zywnosciowej stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bank Gospodarki Zywnosciowej hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 4,06 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bank Gospodarki Zywnosciowej 4,93 PLN je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,96 Milliarden PLN – das entspricht einem Minus von 8,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,24 Milliarden PLN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at