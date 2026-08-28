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28.08.2026 06:31:29
Bank Handlowy w Warszawie: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Bank Handlowy w Warszawie hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,46 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,27 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 1,06 Milliarden PLN beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,15 Milliarden PLN umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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