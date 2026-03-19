Bank Handlowy w Warszawie präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank Handlowy w Warszawie hat am 16.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,59 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,82 PLN erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Bank Handlowy w Warszawie im vergangenen Quartal 945,6 Millionen PLN verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 37,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bank Handlowy w Warszawie 1,50 Milliarden PLN umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 12,79 PLN beziffert, während im Vorjahr 13,48 PLN je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 4,20 Milliarden PLN in den Büchern – ein Minus von 27,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Bank Handlowy w Warszawie 5,82 Milliarden PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at