Bank Handlowy w Warszawie verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bank Handlowy w Warszawie ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bank Handlowy w Warszawie die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bank Handlowy w Warszawie ein EPS von 3,60 PLN je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,11 Milliarden PLN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,08 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at