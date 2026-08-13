Bank Hapoalim BM (Reg Shares) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bank Hapoalim BM (Reg Shares) hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,90 ILS beziffert, während im Vorjahresquartal 1,93 ILS je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,17 Prozent zurück. Hier wurden 14,24 Milliarden ILS gegenüber 15,18 Milliarden ILS im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at