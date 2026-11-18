Bank Hapoalim BM (Reg Shares) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,81 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,10 ILS je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Bank Hapoalim BM (Reg Shares) 9,69 Milliarden ILS umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12,30 Milliarden ILS umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at