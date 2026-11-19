Bank Hapoalim BM (spons ADRs) hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 3,00 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bank Hapoalim BM (spons ADRs) 3,12 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 3,21 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 12,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bank Hapoalim BM (spons ADRs) 3,66 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at