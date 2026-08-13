Bank Hapoalim BM (spons ADRs) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bank Hapoalim BM (spons ADRs) präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bank Hapoalim BM (spons ADRs) ein EPS von 2,70 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 4,81 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,24 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at