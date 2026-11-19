Bank Hapoalim BM (spons GDR) hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,00 USD, nach 3,12 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 3,21 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 12,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at