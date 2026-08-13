Bank Hapoalim BM (spons GDR) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bank Hapoalim BM (spons GDR) hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,70 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,52 Prozent auf 4,81 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at