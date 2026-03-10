|
11.03.2026 00:15:39
Bank Hapoalim Initiates $14.7 Million Position in First Trust Capital Strength ETF
According to a SEC filing dated February 17, 2026, BANK Hapoalim BM established a new position in First Trust Capital Strength ETF (NASDAQ:FTCS), acquiring 159,000 shares. The fund's quarter-end position in FTCS was valued at $14.71 million, capturing both the trade and stock price changes over the period.This marks a new entry for FTCS, now representing 1.28% of BANK Hapoalim BM's 13F reportable AUM
