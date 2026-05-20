Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) präsentierte am 19.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,58 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,60 ILS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 5,47 Milliarden ILS – das entspricht einem Abschlag von 45,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,11 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at