Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) hat am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,63 ILS erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 11,45 Milliarden ILS – das entspricht einem Zuwachs von 15,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,88 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 6,86 ILS. Im letzten Jahr hatte Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) einen Gewinn von 6,46 ILS je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 20,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 49,59 Milliarden ILS. Im Vorjahr waren 41,31 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 7,11 ILS gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 23,38 Milliarden ILS, befunden.

Redaktion finanzen.at