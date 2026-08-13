Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,92 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,74 ILS je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) im vergangenen Quartal 14,19 Milliarden ILS verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bank Leumi LE-Israel BM (Reg Shares) 15,75 Milliarden ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at